Посол США в КР: Профессия журналиста одинаково опасна в Бишкеке и Вашингтоне

Посол США Дональд Лу заявил сегодня на форуме расследовательской журналистики «Чындык», что быть журналистом опасно в любой точке мира.

Дональд Лу привел пример, когда во время беспорядков в Вашингтоне 6 января протестующие напали на фотографа Ассошиэйтед Пресс.

По словам главы дипмиссии, демократию от диктатуры отличает, привлекаются ли к ответственности те, кто нападает на сотрудников СМИ.

Дональд Лу отметил: Кыргызстан остается самой демократической страной в Центральной Азии благодаря именно журналистам и гражданскому обществу.