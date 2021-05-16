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Власть

Посольская миссия Дональда Лу завершена. Глава МИД Кыргызстана подвел итоги

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Дональдом Лу в связи с завершением его дипломатической миссии.

Он поздравил дипломата с назначением на высокий пост помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии.

На встрече подведены итоги взаимодействия сторон в последние годы, обсуждены перспективные направления сотрудничества, график предстоящих двусторонних контактов. Положительно оценен ход переговоров по проекту базового соглашения о сотрудничестве.

​Стороны коснулись вопросов региональной безопасности, а также укрепления сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.

Руслан Казакбаев пожелал Дональду Лу успехов на новой должности в деле дальнейшего укрепления взаимовыгодного кыргызско-американского сотрудничества.

В апреле 2021 года стало известно, что президент США Джо Байден намерен выдвинуть посла Дональда Лу на должность помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии. Он будет возглавлять Бюро по делам Южной и Центральной Азии, в которое входят пять стран Центральной Азии, а также Индия, Пакистан, Афганистан, Непал, Шри-Ланка, Бангладеш, Мальдивы и Бутан.

Дональд Лу вступил в должность посла США в Кыргызстане 18 сентября 2018 года. До этого он возглавлял диппредставительство США в Албании. Его зарубежные назначения включают службу в качестве заместителя главы миссии в Индии, Азербайджане и Кыргызстане. Он также в течение одного года служил в качестве временного поверенного в делах в посольстве США в Азербайджане. Лу работал над кризисом с Эболой в Западной Африке в качестве заместителя координатора Государственного департамента по борьбе с эпидемией Эболы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194121/
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