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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Снятие НДПК с выборов. На членов ЦИК оказывают давление, заявляют в партии

НДПК распространила заявление в связи с тем, что сегодня истекает срок рассмотрения жалобы партии, которую она направила ранее в ЦИК на решение ТИК.

Напомним, ТИК Бишкека приняла решение снять НДПК с выборов, а бюллетени с голосами за партию признаны недействительными.

В НДПК отметили, что в графике координационной группы оперативного реагирования ЦИК до сих пор нет заседания по рассмотрению заявления партии.

Мы знаем, что сейчас отдельные члены ТИК Бишкека всеми возможными способами пытаются в срочном порядке через правоохранительные органы найти доказательства якобы имевшихся нарушений со стороны нашей партии.

Из заявления НДПК

НДПК указывает, что 21 апреля сотрудники УВД Первомайского района Бишкека пытались в грубой форме задержать Юлию Б., которая проходит свидетелем по делу о подкупе избирателей во время выборов.

«Милиционеры пришли к ней на работу, применяя грубую силу, девушку, по ее словам, буквально затолкали в автомобиль, чтобы отвезти в отделение. Уже в машине милиционеры угрожали свидетельнице, требуя сообщить, где находится другой свидетель по этому делу. Все это сопровождалось нецензурной бранью, оскорблениями и рукоприкладством. Юлия написала заявление на сотрудников УВД. Партия НДПК глубоко возмущена подобными действиями милиции», — отмечают в политорганизации.

Партия рассматривает этот вопиющий случай как яркий пример оказания давления на свидетельницу с целью «выбить» нужные показания.

Кроме того, НДПК сразу после неправомерного решения ТИК направила запрос о предоставлении протокола, стенограммы и видео заседания, на котором было решено снять партию с выборов. Но до сих пор не получила ни одного законно требуемого документа.

Нам также известно, что на отдельных членов ЦИК пытаются надавить, чтобы они поддержали решение ТИК. Партия просит председателя ЦИК Нуржан Шайлдобекову незамедлительно назначить заседание рабочей группы по нашему делу.

Из заявления НДПК

В НДПК призывают председателя ЦИК и его членов не идти на поводу у отдельных политических групп и принять объективное законное решение в пользу более чем 14 тысяч избирателей Бишкека, проголосовавших за эту партию.

НДПК также призывает все международные организации, правозащитников, независимых наблюдателей, журналистов внимательно отслеживать ситуацию с подведением итогов выборов в БГК, чтобы совместными усилиями противостоять правовому беспределу.

Отметим, в ночь с 18 на 19 апреля БТИК приняла решение снять НДПК с выборов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании. Избирательные бюллетени с голосами, отданными за партию, признаны недействительными.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191165/
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