Депутат назвала условия, когда задолжник по алиментам может выехать из страны

Депутат парламента Айсулуу Мамашова предложила дополнить закон о злостных задолжниках по выплатам алиментов.
По ее словам, по истечении срока для добровольного исполнения требований, содержащихся в документе, судебный исполнитель должен вынести постановление о временном ограничении на выезд должника — физического лица, а также на руководителя должника — юридического лица независимо от форм собственности. Оно может быть обжаловано в судебном порядке. При этом копии постановления направляются должнику, взыскателю и в уполномоченный орган по обеспечению безопасности государственной границы.
«Постановление о временном ограничении на выезд должника отменяется только при наступлении одного из следующих случаев: при выполнении исполнительного документа в полном объеме. А также по заявлению взыскателя или при полном погашении задолженности по алиментным обязательствам на день исполнения. И условии полного погашения задолженности по оплате периодических платежей на день исполнения или при прекращении исполнительного производства», — пояснила Айсулуу Мамашова.
Согласно вносимым ею поправкам, судебный исполнитель в течение 24 часов выносит постановление об отмене временного ограничения на выезд должника из Кыргызстана.
Копии постановления направляются должнику и в уполномоченный государственный орган по обеспечению безопасности государственной границы.
Отметим, минимальный размер алиментов, взыскиваемых в долевом отношении к заработку или иному доходу родителя, должен соответствовать прожиточному минимуму на ребенка согласно его возрасту. То есть подросток от 7 до 14 лет может рассчитывать на четверть от заработка папы или мамы, но при этом сумма должна составлять не менее половины от прожиточного минимума.
Сохраняется возможность взыскания алиментов единовременно. Таким образом, у недобросовестного родителя, имеющего доход в размере средней заработной платы или выше, не будет стимула представлять справки о зарплате, например, в 5 тысяч сомов, чтобы размер алиментов составил на одного ребенка 1 тысячу 250 сомов. Кроме того, если родитель систематически (два и более раз) не в полном объеме или умышленно не платит алименты и не исполняет решение суда, его привлекут к ответственности по Кодексу о проступках.
Предлагаемые поправки предусматривают обязанность родителя принимать участие в дополнительных расходах на ребенка (например, в случае его болезни), даже если родитель передал в счет уплаты свою недвижимость.