Депутат назвала условия, когда задолжник по алиментам может выехать из страны

Депутат парламента Айсулуу Мамашова предложила дополнить закон о злостных задолжниках по выплатам алиментов.

По ее словам, по истечении срока для добровольного исполнения требований, содержащихся в документе, судебный исполнитель должен вынести постановление о временном ограничении на выезд должника — физического лица, а также на руководителя должника — юридического лица независимо от форм собственности. Оно может быть обжаловано в судебном порядке. При этом копии постановления направляются должнику, взыскателю и в уполномоченный орган по обеспечению безопасности государственной границы.

«Постановление о временном ограничении на выезд должника отменяется только при наступлении одного из следующих случаев: при выполнении исполнительного документа в полном объеме. А также по заявлению взыскателя или при полном погашении задолженности по алиментным обязательствам на день исполнения. И условии полного погашения задолженности по оплате периодических платежей на день исполнения или при прекращении исполнительного производства», — пояснила Айсулуу Мамашова.

Согласно вносимым ею поправкам, судебный исполнитель в течение 24 часов выносит постановление об отмене временного ограничения на выезд должника из Кыргызстана.

Копии постановления направляются должнику и в уполномоченный государственный орган по обеспечению безопасности государственной границы.

Отметим, минимальный размер алиментов, взыскиваемых в долевом отношении к заработку или иному доходу родителя, должен соответствовать прожиточному минимуму на ребенка согласно его возрасту. То есть подросток от 7 до 14 лет может рассчитывать на четверть от заработка папы или мамы, но при этом сумма должна составлять не менее половины от прожиточного минимума.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ Не сошлись характерами. Как после развода не остаться на улице

Сохраняется возможность взыскания алиментов единовременно. Таким образом, у недобросовестного родителя, имеющего доход в размере средней заработной платы или выше, не будет стимула представлять справки о зарплате, например, в 5 тысяч сомов, чтобы размер алиментов составил на одного ребенка 1 тысячу 250 сомов. Кроме того, если родитель систематически (два и более раз) не в полном объеме или умышленно не платит алименты и не исполняет решение суда, его привлекут к ответственности по Кодексу о проступках.

Предлагаемые поправки предусматривают обязанность родителя принимать участие в дополнительных расходах на ребенка (например, в случае его болезни), даже если родитель передал в счет уплаты свою недвижимость.