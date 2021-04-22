16:13
USD 84.79
EUR 101.80
RUB 1.10
Власть

Депутат назвала условия, когда задолжник по алиментам может выехать из страны

Депутат парламента Айсулуу Мамашова предложила дополнить закон о злостных задолжниках по выплатам алиментов.

По ее словам, по истечении срока для добровольного исполнения требований, содержащихся в документе, судебный исполнитель должен вынести постановление о временном ограничении на выезд должника — физического лица, а также на руководителя должника — юридического лица независимо от форм собственности. Оно может быть обжаловано в судебном порядке. При этом копии постановления направляются должнику, взыскателю и в уполномоченный орган по обеспечению безопасности государственной границы.

«Постановление о временном ограничении на выезд должника отменяется только при наступлении одного из следующих случаев: при выполнении исполнительного документа в полном объеме. А также по заявлению взыскателя или при полном погашении задолженности по алиментным обязательствам на день исполнения. И условии полного погашения задолженности по оплате периодических платежей на день исполнения или при прекращении исполнительного производства», — пояснила Айсулуу Мамашова.

Согласно вносимым ею поправкам, судебный исполнитель в течение 24 часов выносит постановление об отмене временного ограничения на выезд должника из Кыргызстана.

Копии постановления направляются должнику и в уполномоченный государственный орган по обеспечению безопасности государственной границы.

Отметим, минимальный размер алиментов, взыскиваемых в долевом отношении к заработку или иному доходу родителя, должен соответствовать прожиточному минимуму на ребенка согласно его возрасту. То есть подросток от 7 до 14 лет может рассчитывать на четверть от заработка папы или мамы, но при этом сумма должна составлять не менее половины от прожиточного минимума.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
Не сошлись характерами. Как после развода не остаться на улице

Сохраняется возможность взыскания алиментов единовременно. Таким образом, у недобросовестного родителя, имеющего доход в размере средней заработной платы или выше, не будет стимула представлять справки о зарплате, например, в 5 тысяч сомов, чтобы размер алиментов составил на одного ребенка 1 тысячу 250 сомов. Кроме того, если родитель систематически (два и более раз) не в полном объеме или умышленно не платит алименты и не исполняет решение суда, его привлекут к ответственности по Кодексу о проступках.

Предлагаемые поправки предусматривают обязанность родителя принимать участие в дополнительных расходах на ребенка (например, в случае его болезни), даже если родитель передал в счет уплаты свою недвижимость.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191145/
просмотров: 507
Версия для печати
Материалы по теме
В Ала-Буке милиция в ходе рейда задержала мужчину, не платившего алименты
Раздел «Розыск должников» на сайте Судебного департамента перестал работать
Злостные неплательщики алиментов. Как родитель уходит от ответственности
Кыргызстанцы смогут взыскивать алименты с граждан, проживающих в США
Депутат предлагает выдавать паспорт ребенку с согласия только одного родителя
В Нарыне мужчина ударил ножом судисполнителя, отказываясь платить алименты
Задолжникам по алиментам в Кыргызстане усложняют жизнь
Закон об алиментах: не заплатишь — не поедешь
Некоторые нормы нового закона об алиментах вызовут споры в Жогорку Кенеше
Ежегодно увеличивается количество исков о взыскании алиментов
Популярные новости
Садыр Жапаров предложил новую тарифную политику на&nbsp;электроэнергию Садыр Жапаров предложил новую тарифную политику на электроэнергию
Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в&nbsp;заголовки мировых СМИ Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в заголовки мировых СМИ
Нариман Тюлеев требует аннулировать итоги голосования за&nbsp;партию &laquo;Эмгек&raquo; Нариман Тюлеев требует аннулировать итоги голосования за партию «Эмгек»
Депутаты Жогорку Кенеша выразили недоверие министру здравоохранения Депутаты Жогорку Кенеша выразили недоверие министру здравоохранения
Бизнес
96&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее. Розыгрыши продолжаются! 96 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее. Розыгрыши продолжаются!
GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. никогда не&nbsp;нарушала законы КР. Обращение GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. никогда не нарушала законы КР. Обращение
Подписка онлайн-кинотеатра IVI бесплатно для всех абонентов Beeline! Подписка онлайн-кинотеатра IVI бесплатно для всех абонентов Beeline!
Завершился второй сезон Кубка банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; по&nbsp;футзалу Завершился второй сезон Кубка банка «Бай-Тушум» по футзалу
22 апреля, четверг
16:00
Перелеты Кыргызстан — Россия. Что изменилось в авиасообщении и чего ждать? Перелеты Кыргызстан — Россия. Что изменилось в авиасооб...
15:50
96 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее. Розыгрыши продолжаются!
15:45
Кража и порча картин Музея ИЗО. Дело Юристанбека Шыгаева прекратили
15:34
GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. никогда не нарушала законы КР. Обращение
15:25
Депутат назвала условия, когда задолжник по алиментам может выехать из страны