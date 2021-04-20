Депутат предложил открыть главное управление по закрытию уголовных дел

Сегодня на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты заслушивают отчет генерального прокурора Курманкула Зулушева.

Депутат Акылбек Жапаров предложил открыть главное управление по закрытию уголовных дел в Генпрокуратуре.

По его словам, необходимо открыто указывать на тех, кто выполнял политический заказ, возбуждая уголовные дела.

«Когда-нибудь это и нас коснется. Дайте список тех прокуроров, которые неправильно работают, составьте список судей, сотрудников МВД, выполняющих политический заказ. Сделайте так, чтобы они больше не работали в органах. Это наносит урон не только гражданам, но и профессии», — сказал Акылбек Жапаров.