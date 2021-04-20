Депутат поинтересовался у Курманкула Зулушева судьбой бывшего генпрокурора

Экс-генпрокурор Откурбек Джамшитов не находится в розыске, на него нет уголовных дел. Об этом на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

Депутат Зарылбек Рысалиев спросил, разыскивает ли кто-то из правоохранительных органов Откурбека Джамшитова и находится ли он в стране.

Курманкул Зулушев ответил, что никто судьбой бывшего главы надзорного органа не интересовался.

«У нас нет никаких фактов против него. Мы не интересовались, где он находится, где живет. Возможно, он сейчас в Кыргызстане. Откурбек Джамшитов, как и все граждане, находится на свободе», — сказал Курманкул Зулушев.

Депутат спросил, не делят ли правоохранители людей по принципу «свой-чужой».

Генпрокурор отметил, что если у нардепа есть какие-то факты, пусть скажет об этом открыто.

Зарылбек Рысалиев сказал, что глава надзорного органа и так должен понимать, кто и чем занимался.