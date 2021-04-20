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Власть

Акимы и их заместители будут назначаться только из резерва кадров

Акимы районов и их заместители будут назначаться только из резерва кадров. Об этом 24.kg сообщил директор Государственной кадровой службы Абдырахман Маматалиев.

Он рассказал, что ГКС продолжает открытый конкурс на зачисление в резерв кадров для замещения должностей глав местных государственных администраций и их заместителей (региональный резерв).

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Абдырахман Маматалиев отметил, что некоторые высокопоставленные чиновники пытаются пролоббировать свои кандидатуры.

«На вакантные должности акимов и их заместителей назначают только из резерва кадров, который формируется на конкурсной основе. На 120 должностей подали заявление 860 человек. Идут просьбы, лоббирование высокопоставленными чиновниками. Просят включить в резерв «своих» людей. Но мы отвечаем им отрицательно», — рассказал глава ГКС.

Директор кадровой службы Абдырахман Маматалиев напомнил, что конкурсный отбор состоит из двух этапов: компьютерного тестирования и собеседования.

«В тестировании влияние человека исключается. Компьютер обрабатывает более 5 тысяч вопросов, и перед каждым кандидатом выводит новые варианты. После прохождения теста компьютер без вмешательства человека подводит итоги. Мы всем говорим, что ГКС не имеет никакого влияния. Это не всех устраивает», — заключил Абдырахман Маматалиев.

Отметим, аким является главным государственным должностным лицом на территории района. Он несет персональную ответственность перед правительством за социально-экономическое развитие района. По действующей Конституции, акима назначает премьер-министр по предложению совместного заседания местных кенешей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190720/
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