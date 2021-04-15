К 2022 году в судах появится автоматическая система аудио- и видеофиксации

К 2022 году во всех судах Кыргызстана будет внедрена автоматическая система аудио- и видеофиксации. Об этом заявлено сегодня на презентации второй фазы программы с участием представителей Верховного суда и членов Конституционной палаты.

Отмечается, что внедренная система минимизирует риски коррупции и поможет проводить процессы онлайн.

Технической разработкой занимается специальное управление «Адилет сот» при Судебном департаменте.

И. о. главы организации Рустам Шабыев рассказал, что пилотный проект был запущен в 2018 году. Автоматическую систему удалось внедрить в трех залах заседаний Бишкекского горсуда. В 2019-м этой системой оснастили уже 77 залов в 30 судах. На третьем этапе в пилоте были задействованы 47 судов.

Проект представлен USAID.