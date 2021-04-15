10:03
USD 84.80
EUR 101.48
RUB 1.12
Власть

К 2022 году в судах появится автоматическая система аудио- и видеофиксации

К 2022 году во всех судах Кыргызстана будет внедрена автоматическая система аудио- и видеофиксации. Об этом заявлено сегодня на презентации второй фазы программы с участием представителей Верховного суда и членов Конституционной палаты.

Отмечается, что внедренная система минимизирует риски коррупции и поможет проводить процессы онлайн.

Технической разработкой занимается специальное управление «Адилет сот» при Судебном департаменте.

И. о. главы организации Рустам Шабыев рассказал, что пилотный проект был запущен в 2018 году. Автоматическую систему удалось внедрить в трех залах заседаний Бишкекского горсуда. В 2019-м этой системой оснастили уже 77 залов в 30 судах. На третьем этапе в пилоте были задействованы 47 судов.

Проект представлен USAID.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190148/
просмотров: 74
Версия для печати
Материалы по теме
Штраф в 260 тысяч сомов. Директора ГУ «Кадастр» признали виновным в коррупции
Местные выборы. Впервые независимые дебаты между партиями: ради хайпа или дела?
Местные выборы. НДПК и «Реформа»: впервые честные дебаты онлайн
Врачи Республиканского диагностического центра судятся с Минздравом
Выборы в БГК. В ТИК Бишкека пообещали разобраться с инцидентом с «Реформой»
Скандал с матчеством. Дело Алтын Капаловой передали в Октябрьский суд Бишкека
Скандал с матчеством. Журналистов не пускают на заседание суда
Местные выборы. Борьба за мандаты в городские кенеши будет скандальной
Цифровизация судов. Задержан статс-секретарь Судебного департамента
Change.org должны разблокировать. Решение суда отменено
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане местные выборы и&nbsp;референдум по&nbsp;Конституции. Что происходит сейчас В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии
Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на&nbsp;пост мэра Бишкека Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на пост мэра Бишкека
Итоги референдума. Кабмин уйдет в&nbsp;отставку, выборы пройдут по&nbsp;новой Конституции Итоги референдума. Кабмин уйдет в отставку, выборы пройдут по новой Конституции
Бизнес
Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве
MegaCom и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве
Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay
Студенты тоже на&nbsp;удаленке. И&nbsp;для них есть специальный тариф Студенты тоже на удаленке. И для них есть специальный тариф
15 апреля, четверг
10:01
За сутки выявили 305 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 91 144 За сутки выявили 305 случаев внебольничной пневмонии и ...
10:00
Теплицы в Кыргызстане. Почему местная продукция не выдерживает конкуренции
09:57
К 2022 году в судах появится автоматическая система аудио- и видеофиксации
09:48
В Бишкеке неизвестный получил серьезные травмы, упав с моста в отводной канал
09:31
В Пригородном 15 женщин облили себя бензином и заявляют об акции самосожжения