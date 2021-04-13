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Власть

Садыр Жапаров встретился с главой ОБСЕ Анн Линде

Президент Садыр Жапаров встретился с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министром иностранных дел Швеции Анн Линде, которая совершает турне по странам Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены вопросы укрепления двустороннего взаимодействия в различных сферах и приоритеты сотрудничества на ближайшую перспективу.

Садыр Жапаров выразил готовность к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству с ОБСЕ, а также со Швецией на двусторонней основе. Президент остановился на последних общественно-политических процессах в республике, знаменующих начало завершения «переходного периода», отметив стабилизацию внутриполитической ситуации.

Он подчеркнул роль международных наблюдателей в проведении выборных мероприятий в стране.

Садыр Жапаров напомнил, что, согласно новой редакции Конституции, вся ответственность ложится на главу государства, и выразил уверенность в том, что ее принятие укрепит порядок в республике, гарантирует ее дальнейшее развитие. Он также остановился на сотрудничестве с ОБСЕ, назвав организацию важной площадкой для равноправного диалога по вопросам безопасности и сотрудничества.

Президент отметил совершенствование отечественного избирательного процесса в качестве эффективного примера партнерства с организацией.

Он обратил внимание и на конструктивную работу Управления Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств в рамках проектов по совершенствованию механизмов и инструментов межнациональной политики в Кыргызстане.

Садыр Жапаров заметил, что КР останется приверженной идеям свободы, демократии и безопасности на территории ОБСЕ, подтвердив полную приверженность страны принципам и обязательствам организации. При этом он выразил заинтересованность в опыте Швеции по борьбе с коррупцией и расширении сотрудничества в области экологии и защиты окружающей среды.

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде отметила, что Кыргызстан является очень ценным партнером и страной-участницей, с которой ОБСЕ намерена продолжить взаимодействие.

Она подчеркнула, что вопросы гендерного равенства и роли женщины в становлении мира и стабильности играют большую роль и являются приоритетными для ОБСЕ.

Анн Линде поздравила КР как одну из первых республик в регионе, которая приняла план действий по реализации резолюции Совета безопасности ООН о роли женщин в обеспечении мира и безопасности, а также ввела 30-процентную квоту для них на местных выборах.

Вместе с этим она пояснила, что вопросы охраны окружающей среды также являются приоритетными в деятельности ОБСЕ, и проинформировала о намерениях принять в текущем году Министерскую декларацию о климате и его влиянию на безопасность, выразив надежду на поддержку Кыргызстаном данной инициативы.

Анн Линде обратила внимание на важность укрепления совместного сотрудничества Кыргызстана и Европейского союза, что также является основой для упрочения кыргызско-шведских двусторонних отношений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189947/
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