Третья волна COVID-19. Частные медцентры снизят стоимость ПЦР-тестов и рентгена

В период третьей волны COVID-19 в частных лабораториях и медцентрах будет снижена стоимость ПЦР-тестирования, услуг КТ и цифровой R-графии. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Сегодня первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел очередное заседание Республиканского оперативного штаба. Обсуждена эпидемиологическая ситуация в каждом регионе страны, актуальные вопросы по обеспеченности больниц лекарственными средствами, медицинскими работниками, оборудованием.

Достигнута договоренность о снижении стоимости ПЦР-исследований на 30 процентов в частных лабораториях.

Если раньше услуга стоила 2,3 тысячи сомов, то теперь 1,6 тысячи сомов. В отдельных медцентрах снижена стоимость услуг компьютерной томографии и цифровой R-графии на 20 процентов для населения, а также определено круглосуточное дежурство частных центров для предоставления этих услуг населению.

На ближайшие месяцы будут заморожены цены на лекарства для лечения COVID-19.

Ведется работа по заморозке и снижению цен на другие жизненно важные препараты. Артем Новиков отметил слабый контроль и мониторинг выявляемости заболевших, контроль за соблюдением домашнего карантина контактных лиц. По республике, в частности в городе Бишкеке и Чуйской области, сохраняется тенденция роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, на сегодняшний день не налажен четкий механизм взаимодействия между первичным уровнем здравоохранения и красными зонами. Больных попросту не принимают на обследования.

«Открыты дополнительные стационары для приема пациентов. В общественных местах усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности. В соседних странах наблюдается высокий уровень заболеваемости COVID-19 новыми высококонтагиозными штаммами вируса. Мы усилили меры безопасности при въезде в нашу страну. Но профильным структурам нужно держать под постоянным контролем проверки, а также дальнейшее наблюдение за состоянием здоровья прибывших лиц на предмет наличия симптомов. 8 апреля я лично посетил открытие стационара и красную зону, ознакомился с наличием оборудования и алгоритмами лечения. Нужно навести строгий порядок в работе с сопровождающими лицами. Все зоны должны быть обеспечены запасом лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, почечная недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания», — сказал он.

По итогам заседания штаба Министерству здравоохранения и социального развития поручено до 13 апреля разработать алгоритм работы медработников первичного уровня здравоохранения по оказанию помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Ведомство должно также организовать консультации психологов для пациентов, нуждающихся в психологической помощи, на базе службы 118 города Бишкека и Чуйской области. В недельный срок предстоит внедрить единый электронный реестр по учету пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, во всех организациях здравоохранения. Должны быть завершены все процедуры по закупкам медицинского оборудования в рамках предоставляемых грантов и технической помощи. Минздрав должен обеспечить их своевременную поставку.

В кратчайший срок должны быть завершены работы по строительству новых инфекционных больниц в городах Оше, Таласе и Нарыне, а также начаты работы по строительству 10 вирусологических лабораторий в регионах. В трехдневный срок необходимо проверить работу и безопасность систем централизованной подачи жидкого кислорода в организациях здравоохранения по всей стране.