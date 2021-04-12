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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Партия «Биздин эл» проведет праймериз, чтобы определить, кто пойдет в БГК

Партия «Биздин эл» («Наш народ») проведет праймериз, чтобы определить, кто станет депутатом Бишкекского городского кенеша. Об этом 24.kg сообщил ее председатель Аскар Алмаз уулу.

«У нас есть политсовет партии, на котором все взвесим, определим кандидатов, которые пойдут в горкенеш. Потом выставим их на голосование всех 76 кандидатов. Только после этого будем утверждать и подавать список в ЦИК», — сказал он.

Напомним, накануне в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: семипроцентный барьер преодолели «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).
Ссылка: https://24.kg/vlast/189754/
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