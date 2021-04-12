В НДПК рассказали, кто станет депутатом Бишкекского горкенеша от партии

В Бишкекский городской кенеш от НДПК пройдут кандидаты, набравшие большинство голосов избирателей. Об этом 24.kg сообщили в штабе партии.

«У нас мягкий рейтинг. Когда будут известны окончательные итоги, кто больше набрал голосов, тот и будет депутатом. Необязательно, что это будут кандидаты из начала списка», — отметили в штабе.



Напомним, накануне в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: семипроцентный барьер преодолели «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).