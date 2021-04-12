В штабе «Ак Баты» рассказали, кто пройдет в Бишкекский городской кенеш

Решение о том, кто из списка партии «Ак Бата» пройдет в Бишкекский городской кенеш, будет приниматься коллективно. Об этом 24.kg сообщил ее лидер Нариман Тюлеев.

Он отметил, несмотря на то, что есть утвержденный список, каждый член партии был готов уступить место другим кандидатам. «Более прогрессивным, более активным. Тем, у кого есть реальное видение путей развития столицы, поддержка электората и желание работать с горожанами самым тесным образом. Мы сразу договорились, что никаких кулуарных принятий решений мы допускать не будем. Горкенеш должен быть открытым и подотчетным органом, реально представлять интересы горожан», — отметил Нариман Тюлеев.

Он добавил, что первым вопросом должно было быть избрание мэра, но теперь надо создавать коалицию.

«Пока нет и речи о создании коалиции до тех пор, пока ТИК и следственные органы не примут окончательное решение по выявленным нарушениям. Должна быть неотвратимость наказания, и нарушения должны быть устранены. После завершения этих процедур «Ак Бата» начнет переговорный процесс. Мы готовы сотрудничать не только с партиями, но и с отдельными членами всех фракций, кто будет разделять наши ценности по реализации реформ и развитию города», — сказал Нариман Тюлеев.

Напомним, накануне в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: семипроцентный барьер преодолели «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).