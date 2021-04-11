Где резко выросло число голосующих на дому и почему это вызывает недоверие

Число людей, подавших заявления о голосовании вне помещения на местных выборах, в Бишкеке и Чуйской области резко выросло. Об этом свидетельствует сравнение данных ЦИК о числе подавших заявления о голосовании вне помещений на президентских выборах в январе 2021 года и местных выборах в апреле.

В целом по стране показатель уменьшился на 2 тысячи человек, или на 9,6 процента. Однако в отдельных регионах количество избирателей, которые захотели голосовать вне помещения, наоборот выросло.

В Бишкеке на президентских выборах в январе 2021 года для голосования на дому заявления подали 3 тысячи 803 человека. А для участия в местных выборах 11 апреля 2021-го — 4 тысячи 990 человек.

За три месяца показатель вырос на 1 тысячу 187 человек, или на 31 процент.

Еще больше желающих оказалось в Чуйской области. Заявления о голосовании на дому подали 2 тысячи 830 жителей региона. При этом на президентских выборах такой возможностью захотели воспользоваться только 1 тысяча 952 избирателя.

За 90 дней показатель в Чуйской области вырос сразу на 45 процентов.

В Таласской области число подавших заявления выросло более чем на четверть — с 352 до 445 человек.

А в Оше число голосующих вне помещений уменьшилось в три раза — с 4,5 тысячи во время президентских выборов до 1,5 тысячи на местных.

В Ошской области показатель также немного сократился — на 737 человек.

В Нарынской области количество таких заявлений уменьшилось на 218, в Иссык-Кульской области — на 178 человек.

Аналогичная ситуация и в Джалал-Абадской области, где заявления о голосовании на дому во время местных выборов подали на 71 избирателя меньше, чем во время президентских.

Вчера вечером ряд партий потребовали отменить итоги голосования вне помещения в Бишкеке и Оше из-за массовых нарушений.

В Бишкеке итоги голосования отменены на шести выездных УИКах, начато досудебное производство по восьми фактам вмешательства работников МТУ в выборный процесс.

Наблюдатели ОФ «Общее дело» подали 29 жалоб о нарушениях во время голосования на местных выборах вне помещений. Из них 13 по Бишкеку и 16 по Ошу. По их данным, зафиксированы подкуп, агитация, давление. Гражданские активисты отметили, что права наблюдателей на отдельных участках также ущемлялись. ТИКи Бишкека и Оша начали проверку.