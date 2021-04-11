Местные выборы. Голоса 236 избирателей, исполнивших долг вчера, аннулированы

Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов сообщил 24.kg, что рассмотрение жалоб о нарушениях в ходе выездного голосования продолжается. Отменены итоги в двух районах на шести УИКах.

В Ленинском районе — на участках № 1028, 1029, 1026; в Свердловском — на участках № 1309, 1312, 1311.

По словам Кайрата Маматова, это около 236 голосов. Всего приняли участие в выборах вне помещения 4 тысячи избирателей.

«Переносные ящики опечатанные — до 20.00. Так что если будут еще жалобы в течение дня по вчерашнему голосованию, будем принимать меры вплоть до отмены итогов», — сказал глава БТИК.

Он добавил, что также проводится проверка по пяти участкам, где число избирателей необоснованно увеличилось.

Вчера вечером ряд партий потребовали отменить итоги голосования вне помещения в Бишкеке и Оше из-за массовых нарушений.

В Бишкеке итоги голосования отменены на шести выездных УИКах, начато досудебное производство по восьми фактам вмешательства работников МТУ в выборный процесс.

По данным ЦИК, для голосования вне помещения на местных выборах и референдуме по принятию проекта новой редакции Конституции поступило 19 тысяч 298 заявлений, в том числе в Бишкеке — 4 тысячи 990, в Оше — 1 тысяча 519.