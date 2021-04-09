20:21
USD 84.80
EUR 100.73
RUB 1.10
Власть

Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о делимитации и демаркации участков госграницы

Глава правительственной делегации Кыргызстана по делимитации и демаркации государственной границы — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев провел заседание по приграничным вопросам.

По данным пресс-службы кабмина, обсуждался протокол по итогам заседания правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, подписанный в Ташкенте (Республика Узбекистан) 25 марта 2021 года.

Камчыбек Ташиев отметил, что все решения, указанные в протоколе, приняты в государственных интересах обоих стран.

«Все решения принимаются и будут приниматься исключительно в интересах государства, интересах граждан, проживающих на приграничных территориях. Каждый пункт протокола подвергался большим спорам и только огромными усилиями мы смогли отстоять каждый метр государственной земли. Сейчас в народе очень многие критикуют меня, даже не разобравшись, не владея полной информацией. Я, как глава правительственной делегации, взял на себя большую ответственность и уверен, что время все расставит по местам и потом скажут, что это было историческое событие», — цитирует Камчыбека Ташиева пресс-служба.

Он также добавил, что государственным и местным органам власти необходимо усилить информационно-разъяснительную кампанию по данному протоколу.

«Людям на местах не хватает достоверной информации. Я объездил все регионы, но этого мало, надо встретиться с каждым человеком и доступным языком объяснить каждый пункт протокола. Как только информация будет доведена до населения, никто не усомнится в справедливости принятых решений», — заявил глава ГКНБ.

По словам Камчыбека Ташиева, надо визуально показать на карте, какие участки были описаны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189461/
просмотров: 563
Версия для печати
Материалы по теме
Воздержаться от комментариев по делимитации границ призвал чиновников глава МИД
Делимитация границы. Депутат призвал главу МИД обратить внимание на статьи в СМИ
Дело сына Камчыбека Ташиева отправлено на новое рассмотрение
Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с Камчыбеком Ташиевым
Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о Ворухе
Делимитация границ. Камчыбек Ташиев высказал мнение об экспертах из соцсетей
Делимитация границ. Глава ГКНБ рассказал, как прежние власти раздавали земли
Жителям приграничных с Узбекистаном сел объяснят, как пройдет обмен территориями
Не хотят платить — заставим. Глава ГКНБ о задержанных чиновниках и политиках
Чык эшикке. Камчыбек Ташиев нагрубил журналистам
Популярные новости
Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о&nbsp;том, кто носит еду бывшему президенту Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о том, кто носит еду бывшему президенту
В&nbsp;Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и&nbsp;документов в&nbsp;бумажном виде В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но&nbsp;не&nbsp;всем С 1 мая в Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но не всем
Выборы и&nbsp;референдум: вы&nbsp;пойдете голосовать? Опрос Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
Бизнес
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в&nbsp;Бишкеке ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в Бишкеке
9 апреля, пятница
20:11
Выборы и референдум. Большинство читателей 24.kg не хотят голосовать Выборы и референдум. Большинство читателей 24.kg не хот...
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
19:51
Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о делимитации и демаркации участков госграницы
19:47
Убийство Айзады. Кыргызстанцы начали сбор подписей за отставку главы МВД
19:43
Не хватило асфальта? На проспекте Айтматова недоделали тротуар