Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о делимитации и демаркации участков госграницы

Глава правительственной делегации Кыргызстана по делимитации и демаркации государственной границы — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев провел заседание по приграничным вопросам.

По данным пресс-службы кабмина, обсуждался протокол по итогам заседания правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, подписанный в Ташкенте (Республика Узбекистан) 25 марта 2021 года.

Камчыбек Ташиев отметил, что все решения, указанные в протоколе, приняты в государственных интересах обоих стран.

«Все решения принимаются и будут приниматься исключительно в интересах государства, интересах граждан, проживающих на приграничных территориях. Каждый пункт протокола подвергался большим спорам и только огромными усилиями мы смогли отстоять каждый метр государственной земли. Сейчас в народе очень многие критикуют меня, даже не разобравшись, не владея полной информацией. Я, как глава правительственной делегации, взял на себя большую ответственность и уверен, что время все расставит по местам и потом скажут, что это было историческое событие», — цитирует Камчыбека Ташиева пресс-служба.

Он также добавил, что государственным и местным органам власти необходимо усилить информационно-разъяснительную кампанию по данному протоколу.

«Людям на местах не хватает достоверной информации. Я объездил все регионы, но этого мало, надо встретиться с каждым человеком и доступным языком объяснить каждый пункт протокола. Как только информация будет доведена до населения, никто не усомнится в справедливости принятых решений», — заявил глава ГКНБ.

По словам Камчыбека Ташиева, надо визуально показать на карте, какие участки были описаны.