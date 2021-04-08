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Власть

Бизнес-омбудсмен помог инвестору возобновить деятельность

После жалобы бизнес-омбудсмену иностранный инвестор смог работать. Об этом сообщает пресс-служба защитника предпринимателей.

Отмечается, что владелец компании, занимающийся бизнесом в сфере обслуживания и технической поддержки IT-компаний, подал жалобу бизнес-омбудсмену. Он был недоволен действиями Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Финпол инициировал против фирмы досудебное производство и опубликовал в СМИ сведения о предполагаемой незаконной деятельности компании.

По мнению предпринимателя, публикации в СМИ являются нарушением презумпции невиновности, наносят ущерб репутации фирмы и лично руководителю, противоречат законодательству Кыргызстана и препятствуют законному осуществлению предпринимательской деятельности.

Представитель компании подчеркнул, что работал в полном соответствии с требованиями законодательства страны.

По итогам рассмотрения жалобы выявлено отсутствие доказательств наличия нарушений законодательства Кыргызстана со стороны фирмы. Руководству ГСБЭП направлены официальные запросы по жалобе, основания для инициирования досудебного производства в отношении заявителя, проведены телефонные переговоры, организована личная встреча представителей института бизнес-омбудсмена и председателя ГСБЭП. В ответ на запросы получена информация о том, что в отношении заявителя ведутся проверочные мероприятия. После их окончания будет дана юридическая оценка.

Через полгода ГСБЭП уведомила предпринимателя о прекращении досудебного производства в отношении компании в связи с отсутствием состава преступления.

«Практика инициирования необоснованного досудебного производства правоохранительными органами в отношении предпринимателей и последующее прекращение производства в связи с отсутствием состава преступления ведут к экономическим потерям бизнеса. Как правило, госорганы не предоставляют правовых оснований или деталей досудебных производств. Это приводит к полной остановке предпринимательской деятельности, оставляя представителей бизнеса без точных временных прогнозов по возможному возобновлению деятельности, нанося репутационный урон, лишая бизнес предсказуемости, а их сотрудников — стабильности и доходов», — сказал бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит.

Защитник предпринимателей также отмечает, что упоминание в СМИ названий и другой информации о субъектах бизнеса по предполагаемым преступлениям экономического характера на стадии досудебного производства является нарушением статьи 160 Уголовно-процессуального кодекса. Она устанавливает недопустимость разглашения данных досудебного производства. Кроме того, любые заявления, публикации или заключения о предполагаемой виновности/причастности лица к совершению преступления, оглашенные/опубликованные до вынесения законного судебного решения, нарушают основной принцип прав и свобод человека — презумпцию невиновности.

«Эти действия являются системными проблемами делового климата Кыргызстана и могут быть решены через ответственность и подотчетность госорганов за незаконное приостановление предпринимательской деятельности и экономические потери бизнеса», — заключил Робин Орд-Смит.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189256/
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