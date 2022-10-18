Закон о легализации. В парламенте озвучили рекомендации бизнес-омбудсмена

Сегодня комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике проводит парламентские слушания по закону о легализации активов.

Заместитель бизнес-омбудсмена Нурлан Мусуралиев сообщил, что еще в марте бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит дал свои рекомендации.

В частности, по словам правозащитника предпринимателей, в законопроекте есть риски.

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«Предыдущие попытки легализации активов не были успешными, было бы хорошо сделать анализ, почему это произошло. Должно быть доверие между государственным и частным сектором, это имеет значение для реализации закона. Процедура легализации должна быть понятной, прозрачной, чтобы человек принял решение и не опасался потери капитала, возможного уголовного преследования и раскрытия налоговой тайны. Госорганам нужно повысить уровень доверия и быть более сервис-ориентированными. Рекомендуется рассмотреть вопрос уголовной или иной ответственности за нарушение гарантий, установленных законопроектом», — сказал Нурлан Мусуралиев.

Кабмин предлагает легализовать активы в любой форме, полученные до 2022 года. Законопроект распространяется на физические лица и капитал. Пороговая сумма — 100 миллионов сомов. Свыше этого оплачивается декларационный платеж в размере 1 миллиона сомов.