12 шагов до Олимпиады в Кыргызстане

Дорогой мой кыргызстанец!

Хочу поделиться и рассказать о том, почему ставить амбициозные цели — это круто, правильно и необходимо.



Уважающие себя страны всегда ставят перед собой большие и амбициозные цели с долгосрочной ориентацией.

В 2000 году Россия была в сложной ситуации: огромная страна была на грани распада, а на Кавказе шли боевые действия. Но в этот момент у руля встал лидер, который задал амбициозные цели для всей страны. Уже через семь лет Россия завоевала право на проведение Олимпиады-2014 в Сочи. А в 2010 году FIFA объявила о том, что страной — хозяйкой чемпионата мира по футболу 2018-го станет Россия.

Если бы россиянам, да и вообще, кому-то в мире сказали бы в далеком 2000 году, что Россия через 14 лет проведет Олимпиаду, а через 18 лет лучший чемпионат мира по футболу в истории FIFA, никто не поверил бы, сказав, что это пустые мечты и сказки.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ата-Журт Кыргызстан» УП по финансовым вопросам Болотакуновой С. А.