11:59
USD 84.80
EUR 99.91
RUB 1.11
Власть

В МВД назначили нового заместителя главы ведомства. Им стал Нурбек Абдиев

Заместителем министра внутренних дел назначен Нурбек Абдиев, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сегодня глава МВД Улан Ниязбеков представил личному составу центрального аппарата МВД нового зама Нурбека Абдиева. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Новый замглавы МВД Нурбек Абдиев

Нурбек Абдиев родился 4 августа 1968 года. Окончил Кыргызский национальный университет по специальности «юриспруденция». В органах внутренних дел с 1999 года. Службу в органах внутренних дел начал оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Иссык-Атинского района Чуйской области.

Работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам, начальником ПОМ, на различных руководящих должностях — начальником ОУР ОВД Аламединского района, заместителем начальника управления уголовного розыска ГУВД Чуйской области, начальником управления уголовного розыска ГУВД Чуйской области, заместителем начальника управления уголовного розыска ГУВД Бишкека, начальником управления уголовного розыска ГУВД Бишкека, заместителем начальника службы криминальной милиции МВД, начальником службы криминальной милиции МВД.

Награжден государственной медалью «Эрдик» и ведомственными наградами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188752/
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров назначил нового заместителя генерального прокурора
В Министерстве обороны кадровые перестановки
Назначен новый руководитель Фонда обязательного медицинского страхования
В Министерстве здравоохранения назначены новые заместители главы ведомства
Назначена заместитель директора Госкомиссии по делам религий Кыргызстана
Гульназ Исаева назначена замдиректора Госкомиссии по делам религий Кыргызстана
На обвинения о вмешательстве в кадровые вопросы Галины Байтерек ответил чиновник
В госорганах продолжаются кадровые перестановки. Кого и куда назначили
В Джалал-Абаде сменился начальник областного УВД
Азиз Аалиев назначен председателем правления РКФР
Популярные новости
Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о&nbsp;Ворухе Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о Ворухе
Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с&nbsp;Камчыбеком Ташиевым Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с Камчыбеком Ташиевым
Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и&nbsp;Отунбаеву: сбор подписей продолжат Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и Отунбаеву: сбор подписей продолжат
Делимитация границ. Камчыбек Ташиев ответил экс-главе МИД Таджикистана Делимитация границ. Камчыбек Ташиев ответил экс-главе МИД Таджикистана
Бизнес
&laquo;Наша крыша&nbsp;&mdash; закон&raquo;. В&nbsp;компании &laquo;Акчамат&raquo; опровергают информацию о&nbsp;нарушениях «Наша крыша — закон». В компании «Акчамат» опровергают информацию о нарушениях
Где смотреть лучшие матчи по&nbsp;футболу в&nbsp;прямом эфире? Где смотреть лучшие матчи по футболу в прямом эфире?
Оплачивайте регистрацию на&nbsp;ОРТ онлайн в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Оплачивайте регистрацию на ОРТ онлайн в приложении «Мой О!»
Скандал в&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo;. Что говорят о&nbsp;руководстве простые сотрудники Скандал в «Кыргыз темир жолу». Что говорят о руководстве простые сотрудники
4 апреля, воскресенье
11:54
В МВД назначили нового заместителя главы ведомства. Им стал Нурбек Абдиев В МВД назначили нового заместителя главы ведомства. Им ...
11:41
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились семь медработников
11:40
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 393 человека, 119 — в тяжелом состоянии
11:34
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четыре человека
11:28
В Кыргызстане выявили 172 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 89 014