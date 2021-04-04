В МВД назначили нового заместителя главы ведомства. Им стал Нурбек Абдиев

Заместителем министра внутренних дел назначен Нурбек Абдиев, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сегодня глава МВД Улан Ниязбеков представил личному составу центрального аппарата МВД нового зама Нурбека Абдиева. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Фото пресс-службы МВД. Новый замглавы МВД Нурбек Абдиев

Нурбек Абдиев родился 4 августа 1968 года. Окончил Кыргызский национальный университет по специальности «юриспруденция». В органах внутренних дел с 1999 года. Службу в органах внутренних дел начал оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Иссык-Атинского района Чуйской области.

Работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам, начальником ПОМ, на различных руководящих должностях — начальником ОУР ОВД Аламединского района, заместителем начальника управления уголовного розыска ГУВД Чуйской области, начальником управления уголовного розыска ГУВД Чуйской области, заместителем начальника управления уголовного розыска ГУВД Бишкека, начальником управления уголовного розыска ГУВД Бишкека, заместителем начальника службы криминальной милиции МВД, начальником службы криминальной милиции МВД.

Награжден государственной медалью «Эрдик» и ведомственными наградами.