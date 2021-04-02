Обращение Галины Байтерек. Члены ОНС поддержали увольнение Жылдыз Уракуновой

Члены наблюдательного совета ОТРК поддержали увольнение Жылдыз Уракуновой. Об этом 24.kg сообщил член ОНС Жылдызбек Керимбаев.

По его словам, гендиректор телеканала Бахтияр Алиев обратился в совет с просьбой одобрить увольнение его заместителя Жылдыз Уракуновой.

«В итоге из 11 членов совета одобрили 10. Стало известно, что также у Жылдыз Уракуновой было три выговора. Почему гендиректор об этом не сказал на первом заседании, неизвестно. Потому что, если бы сказал раньше, это повлияло бы на исход первого заседания», — заключил Жылдызбек Керимбаев.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента Галина Байтерек пожаловалась на заместителя генерального директора ОТРК по телевещанию Жылдыз Уракунову. В своем обращении, направленном в наблюдательный совет телеканала, она попросила принять меры в отношении замдиректора.

Рассмотрев обращение на заседании, члены ОНС приняли решение передать вопрос на рассмотрение гендиректора телеканала.

Позже член Общественного наблюдательного совета ОТРК Нурия Айдабосунова раскритиковала обращение Галины Байтерек, поступившее в ОНС.