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Власть

В судебных органах 40 вакантных должностей

В судебных органах 40 вакантных должностей. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила председатель Совета по отбору судей Чинара Садырова.

По ее словам, у 40 судей сроки полномочий истекли еще в декабре 2020 года.

«Они сейчас находятся в подвешенном состоянии и ждут конкурсный отбор. В апреле и мае истекают сроки полномочий еще 30 судей. Нам уже сейчас надо объявить конкурс на 70 вакантных должностей. Мы не можем ждать, пока сформируется новый орган по отбору судей после референдума», — заявила она.

Отметим, в случае принятия проекта новой редакции Конституции вместо Совета по отбору судей будет создан Национальный совет по правосудию.

Жогорку Кенеш сегодня утвердил новый состав Совета по отбору судей.

Ссылка: https://24.kg/vlast/188290/
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