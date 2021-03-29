Помощник брата Курманбека Бакиева стал замглавы МИД

Айбек Артыкбаев, помощник брата свергнутого в результате госпереворота 7 апреля 2010 года президента Курманбека Бакиева Адыла, стал заместителем главы МИД Кыргызстана. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

По их данным, Айбек Артыкбаев окончил экономический факультет Ошского технологического университета. У него также есть диплом Кыргызской государственной юридической академии.

Кроме того, Айбек Артыкбаев получил академическую степень «Магистр государственного управления» в Академии управления при президенте КР. Отмечается, что он успешно окончил обучение в Великобритании по английскому языку и бизнес-управлению и аспирантуру Дипакадемии МИД Российской Федерации. Является кандидатом политических наук.



С 1996-го работал на государственной службе Кыргызской Республики. Начинал советником дипломатической службы и государственной службы КР. С апреля 2011 года по 2012-й — полномочный представитель МИД КР по югу, в Оше.



На парламентских выборах в 2020 году, результаты которых ЦИК аннулировала, баллотировался по списку партии президента Садыра Жапарова «Мекенчил».



