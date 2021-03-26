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Власть

Мест нет. Камчыбек Ташиев объяснил, почему отпускают задержанных за коррупцию

На специальный счет ГКНБ поступило 4 миллиарда сомов в рамках борьбы с коррупцией. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель спецслужб Камчыбек Ташиев.

Он отметил, что ведомство все средства переводит в бюджет.

«Каждый день наши коррупционеры оплачивают десятки и сотни миллионов сомов. Эти деньги мы себе не оставляем, все до копейки переводим в бюджет, а там уже Минфин распределяет как хочет», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он объяснил, почему ГКНБ отпускает задержанных после выплаты средств в бюджет. «У нас всего 70 мест», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187760/
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