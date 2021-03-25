Загрязнение воздуха. ГКНБ расследует дело по поставке некачественного угля

Сегодня в парламенте обсудили вопрос о мерах по снижению уровня загрязнения воздуха в Бишкеке.

Депутат Шайлообек Атазов спросил у первого вице-премьер-министра Артема Новикова, кто был наказан за поставку некачественного угля на ТЭЦ столицы. По его словам, на здоровье горожан отдельные люди зарабатывают деньги, а правительство выступает адвокатом теплоцентрали.

Первый заместитель главы кабмина ответил, что сейчас ГКНБ расследует уголовное дело по факту поставки некачественного угля.

«Была проведена независимая экспертиза, которая подтвердила, что уголь, завезенный на ТЭЦ Бишкека, не соответствует нормативам. Возбуждено уголовное дело. По итогам расследования действиям виновных будет дана юридическая оценка», — сказал Артем Новиков.