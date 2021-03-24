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Власть

Искандер Гайпкулов и Робин Орд-Смит обсудили меры по защите бизнеса

В аппарате президента состоялась встреча заведующего отделом политики стратегического развития, экономики и финансов Искандера Гайпкулова с бизнес-омбудсменом страны Робином Орд-Смитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены меры по совершенствованию механизмов защиты предпринимателей, в том числе актуальность принятия закона о бизнес-омбудсмене, который создаст условия и позволит повысить статус института бизнес-омбудсмена.

Искандер Гайпкулов отметил необходимость скорейшей разработки и принятия законопроекта и представил информацию о ходе реализации указов о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов и о дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства.

Он также сообщил, что начата разработка новой редакции Налогового кодекса.

Будут устранены все разночтения, позволяющие осуществлять неправомерные действия в отношении предпринимателей. Кроме того, отмечена важность пересмотра норм Уголовного кодекса в отношении экономических преступлений и необходимость создания альтернативных путей разрешения экономических споров.

Искандер Гайпкулов напомнил, что главой государства поставлена задача по кардинальному пересмотру работы государственных органов в отношении бизнеса.

В свою очередь Робин Орд-Смит подчеркнул, что на сегодня не в полной мере устраняются выявленные нарушения госорганов в отношении бизнеса и не принимаются во внимание представленные акты реагирования бизнес-омбудсмена. Продолжается давление на бизнес со стороны проверяющих и контролирующих государственных органов.

Он отметил, что в аппарат президента будут внесены материалы и информация о неисполнении государственными органами мер, отраженных в указах главы государства, а также другие факты давления на бизнес.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187469/
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