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Экономика

Робин Орд-Смит: Политическая нестабильность нанесла серьезный удар экономике

«Пандемия и и политическая нестабильность нанесли серьезный удар экономике страны», — заявил бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит.

По его словам, сейчас все переживают критическое для Кыргызстана время. Это чрезвычайно трудный год для бизнеса, экономики, граждан и страны. Поэтому для стабилизации и роста экономики необходим фокус на четырех ключевых областях: верховенство закона; проведение реформ, в том числе ускоренное введение цифровизации для предоставления государственных услуг, упрощение налогового администрирования; создание условий для развития бизнеса для сохранения и увеличения количества рабочих мест; полноценная защита бизнеса и предпринимателей.

«Пошатнувшееся доверие бизнеса и инвесторов можно будет вернуть, когда будет уверенность в верховенстве закона, а не в ее избирательности, когда права бизнеса будут защищены, а не нарушены, когда все будут нести одинаковую ответственность перед законами, когда все действия будут прозрачны, в том числе действия, направленные на искоренение коррупции», — подчеркнул Робин Орд-Смит.

Бизнес-омбудсмен отметил, что любые заявления властей должны быть подкреплены реальными шагами и действиями.

К сожалению, ранее часто обязательства правительства не сопровождались последовательными и надлежащими действиями.

«В ходе рассмотрений жалоб предпринимателей мною была обнаружена тревожная тенденция незаконных действий и практик отдельных государственных органов. Госорганы сами интерпретируют законодательство, не имея на это полномочий. Есть системная тенденция интерпретировать нормы законодательства в пользу государства, а не в пользу предпринимателей. Существует несогласованность в принятии решений с тенденцией к отмене ранее принятых своих же решений», — рассказал защитник бизнеса.

При этом Робин Орд-Смит предостерег руководство страны и госорганы от чрезмерных попыток пополнения государственного бюджета путем дальнейшего давления на бизнес и инвесторов. Более эффективными ему видятся усилия по улучшению деловой среды и инвестиционного климата через проведение реформ, направленных на облегчение ведение бизнеса, что позволит увеличить налоговые поступления за счет выхода бизнеса из тени.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171171/
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