Бизнесмены и инвесторы крайне обеспокоены безопасностью своих объектов и активов

Многие предприниматели и инвесторы обеспокоены сохранностью и безопасностью своих объектов и активов. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен страны Робин Орд-Смит.

Он выразил глубокую озабоченность в связи с волной преступной активности, с которой столкнулось бизнес-сообщество, — нападениями, грабежами и мародерством.

Подобные действия нарушают основополагающие принципы законов страны, верховенства права, права частной собственности, наносят колоссальный ущерб экономике и международному имиджу Кыргызстана. Робин Орд-Смит

«Эти неправомерные действия наносят не только существенный краткосрочный ущерб бизнесу и экономике республики в целом, но и имеют негативные долгосрочные последствия для бизнеса и инвестиционного климата», — рассказал он.

По мнению Робина Орд-Смита, бизнес сегодня встревожен и не уверен в защите своих прав и собственности. «Неспособность обеспечить защиту прав бизнеса и собственности серьезно скажется на структуре инвестиций. Это повлияет на рынок труда страны, налоговые платежи и государственный бюджет», — отметил он.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что незаконная деятельность и неразбериха будут иметь прямое влияние на инвестиционную привлекательность КР.

«Потенциальные инвесторы внимательно следят за ситуацией в государстве. Бизнесу уже нанесли серьезный ущерб во время пандемии, а теперь он продолжает нести убытки в результате незаконных действий деструктивных сил. Бизнес не может позволить себе дальнейшие убытки», — добавил он.

Робин Орд-Смит поблагодарил патриотов и правоохранительные органы, которые помогли защитить бизнес и частную собственность от грабежей в последние дни. «Теперь призываю все стороны обеспечить защиту бизнеса и собственности, чтобы сохранить экономическую стабильность и будущее процветание республики», — заключил он.