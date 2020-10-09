11:34
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Бизнесмены и инвесторы крайне обеспокоены безопасностью своих объектов и активов

Многие предприниматели и инвесторы обеспокоены сохранностью и безопасностью своих объектов и активов. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен страны Робин Орд-Смит.

Он выразил глубокую озабоченность в связи с волной преступной активности, с которой столкнулось бизнес-сообщество, — нападениями, грабежами и мародерством.

Подобные действия нарушают основополагающие принципы законов страны, верховенства права, права частной собственности, наносят колоссальный ущерб экономике и международному имиджу Кыргызстана.

Робин Орд-Смит

«Эти неправомерные действия наносят не только существенный краткосрочный ущерб бизнесу и экономике республики в целом, но и имеют негативные долгосрочные последствия для бизнеса и инвестиционного климата», — рассказал он.

По мнению Робина Орд-Смита, бизнес сегодня встревожен и не уверен в защите своих прав и собственности. «Неспособность обеспечить защиту прав бизнеса и собственности серьезно скажется на структуре инвестиций. Это повлияет на рынок труда страны, налоговые платежи и государственный бюджет», — отметил он.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что незаконная деятельность и неразбериха будут иметь прямое влияние на инвестиционную привлекательность КР.

«Потенциальные инвесторы внимательно следят за ситуацией в государстве. Бизнесу уже нанесли серьезный ущерб во время пандемии, а теперь он продолжает нести убытки в результате незаконных действий деструктивных сил. Бизнес не может позволить себе дальнейшие убытки», — добавил он.

Робин Орд-Смит поблагодарил патриотов и правоохранительные органы, которые помогли защитить бизнес и частную собственность от грабежей в последние дни. «Теперь призываю все стороны обеспечить защиту бизнеса и собственности, чтобы сохранить экономическую стабильность и будущее процветание республики», — заключил он.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168437/
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Сторонники Садыра Жапарова требуют отставки Омурбека Суваналиева
Супермаркеты Бишкека перестали продавать алкоголь вечером
Сторонники Садыра Жапарова не хотят уходить со Старой площади до его назначения
В Бишкеке сторонники Садыра Жапарова пытаются прорваться в Дом правительства
На Старой площади собралось около 800 человек. Ожидают выхода Садыра Жапарова
Профсоюзы горнорудки просят не допускать рейдерских захватов предприятий
Бизнес готов выступить посредником для стабилизации ситуации в стране
Мэрия работает, город возвращается к нормальной жизни
«Кыргызкомур»: Похищенные из кассы средства вернули
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 8&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
9 октября, пятница
11:32
В Кадамджайском районе Баткенской области «Мерседес» упал в канал В Кадамджайском районе Баткенской области «Мерседес» уп...
11:31
События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
11:25
Бизнесмены и инвесторы крайне обеспокоены безопасностью своих объектов и активов
11:24
Четыре партии выдвинули Омурбека Бабанова на должность премьера
11:20
Дастан Бекешев назвал заявление президента о готовности уйти «многоходовочкой»