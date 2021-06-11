Улукбек Марипов и Робин Орд-Смит обсудили защиту предпринимателей

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов встретился с бизнес-омбудсменом Робином Орд-Смитом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи глава кабмина отметил важность деятельности института бизнес-омбудсмена для обеспечения защиты прав и законных интересов предпринимателей и соблюдения их органами государственной власти.

«Государственная защита прав и законных интересов предпринимателей и инвесторов является одним из основных направлений деятельности кабинета министров. Мы оказываем и готовы в дальнейшем оказывать посильную поддержку институту бизнес-омбудсмена, который стал мостом, объединяющим государственные органы и бизнес-сообщество в единой и консолидированной работе по развитию экономики страны», — сказал Улукбек Марипов.

Он подчеркнул, что приняты меры по взаимодействию бизнеса с правоохранительными органами, в частности, ведется работа по исключению необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства и ликвидирован орган Финансовой полиции.

В свою очередь бизнес-омбудсмен отметил важность эффективного взаимодействия. Робин Орд-Смит заметил, что наряду с основным функционалом деятельности института бизнес-омбудсмена его команда всегда готова оказать максимальное содействие в рамках проводимых работ по реформам, направленным на поддержку и развитие предпринимательства и бизнеса в республике.