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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Партиям, набравшим 15 процентов, вернут залог

Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов рассказал 24.kg, в каких случаях партии, баллотирующиеся в Бишкекский и Ошский горкенеши, могут рассчитывать на возврат залога.

По его словам, 50 тысяч сомов залога будут возвращены только тем политическим организациям, которые наберут 15 и выше процентов голосов.

«Так сказано в статье 50 закона, регулирующего выборы в местные кенеши. Даже если партия проходит и получает мандаты, но 15 процентов у нее нет, то деньги свои назад она не получает», — сказал Кайрат Маматов.

Он добавил, что такое же правило действует и в отношении кандидатов-одномандатников. Они должны внести тысячу сомов. «Партии и самовыдвиженцы получают залоговую сумму, если соответствующей избирательной комиссией принято решение об отказе в регистрации», — пояснил Кайрат Маматов.

Те, кто решил не участвовать, могут рассчитывать на свои деньги, только если сошли с дистанции до утверждения текста и формы избирательного бюллетеня.

Кайрат Маматов

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов — 12 марта. Одномандатников — 22 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186012/
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