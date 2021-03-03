Садыр Жапаров призвал казахстанских инвесторов вкладываться в Кыргызстан

Президент Садыр Жапаров встретился с бизнес-сообществом Казахстана и призвал их вкладывать инвестиции в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В мероприятии приняли участие руководители и представители нескольких десятков крупных компаний Казахстана. Встреча прошла в формате вопросов и ответов. На вопросы потенциальных казахстанских инвесторов ответили Садыр Жапаров, главы министерств и ведомств страны.

Президент отметил, что Казахстан — один из ключевых торговых партнеров Кыргызстана, и, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, объем притока прямых казахских инвестиций за 2020 год увеличился на 9 процентов. Вместе с этим он признал, что наши государства не в полной мере используют свой торгово-экономический потенциал, и остановился на имеющихся предпосылках для повышения товарооборота.

«Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев выделил одним из приоритетных направлений необходимость реализации новых совместных инфраструктурных проектов и полноценного задействования трансграничных узлов, в том числе в рамках увязки ЕАЭС с инициативой «Один пояс — один путь». Мы полностью поддерживаем и выражаем готовность использования торгового и транзитного потенциала Кыргызстана и Казахстана посредством создания совместных оптово-логистических комплексов с участием иностранных партнеров», — заявил Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что Кыргызстан активно работает над улучшением инвестиционной и торговой политики, проводит работу по повышению доступа к рынку и увеличению рынков сбыта, при этом создавая благоприятные условия для ведения бизнеса и обеспечения защиты прав предпринимателей и инвесторов.

Глава государства рассказал об одном из первых указов, направленном на усиление защиты собственности предпринимателей и инвесторов, исключение необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства.

«Особое внимание мы уделяем вопросу обеспечения безопасности деятельности инвестиционных объектов и имущества инвесторов, устранения барьеров и упрощения требований, установленных в национальном законодательстве по вопросам инвестиций», — заверил он.

Кроме того, Садыр Жапаров отметил нововведения в таможенной и налоговой сферах, направленные на повышение качества и прозрачности оказываемых услуг. Он добавил, что в Кыргызстане начинается применение цифровых технологий в сфере сельского хозяйства с элементами электронной коммерции для обеспечения прослеживаемости и безопасности сельскохозяйственной продукции.

«Успешно внедряется принцип «единого окна» в сельском хозяйстве для обеспечения доступа агробизнеса к земельным, водным и пастбищным ресурсам по трансформации сельскохозяйственных земель на производственные цели», — заключил президент.