Учредитель «Мекеним Кыргызстана» может стать депутатом парламента

Депутатом парламента может стать учредитель партии «Мекеним Кыргызстан» Айбек Осмонов. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По ее данным, он значится следующим по списку партии «Бир Бол». Мандат Айбек Осмонов получит вместо скончавшегося накануне после продолжительной болезни Алмазбека Акматова.

Напомним, Айбек Осмонов основал партию «Мекеним Кыргызстан», но после скандала покинул ее ряды, перейдя в «Ыйман нуру», став председателем политсовета. Но спустя время вышел и из ее состава.



Айбеку Осмонову 37 лет, он бизнесмен. Его брат руководит фирмой «Каганат инвест».