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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Опубликован разговор задержанного бывшего главы пресс-службы президента

В Сети опубликовали запись разговора бывшего главы пресс-службы президента Садыра Жапарова Нургазы Анаркулова, ранее задержанного ГКНБ по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере.

Запись смонтирована. В диалоге обрезана речь собеседника, оставлены только фразы Нургазы Анаркулова.

Ниже приводим перевод слов экс-главы отдела информационной политики аппарата президента.

«Сколько можете дать? Давайте по-мужски поговорим. Я решаю, сколько давать. Потому что он сказал, что нужны деньги. Мой указ вышел через два дня. А они до этого пришли... Они разговаривают с Садыром Нургожоевичем (неразборчиво). Он даже со мной не разговаривает. Тот Усон давал $150 тысяч. Из них $23 тысячи получил Кубат Болотканов. Остальные 15 человек получили по $3 тысячи», — говорит он в разговоре.

Напомним, бывшего главу пресс-службы Садыра Жапарова после задержания не заключали под стражу. Такое решение было принято следователем ГКНБ.


В пресс-центре ГКНБ 24.kg заявляли, что досудебное производство по уголовному делу продолжается.

«В рамках уголовного дела в отношении А.Н.С. не избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. По результатам проведенного следствия действиям А.Н.С. будет дана юридическая оценка», — прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что законность и обоснованность задержания подозреваемого должен определить суд. Однако ни в один суд Нургазы Анаркулова для избрания меры пресечения не привозили.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184875/
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