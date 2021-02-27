Опубликован разговор задержанного бывшего главы пресс-службы президента

В Сети опубликовали запись разговора бывшего главы пресс-службы президента Садыра Жапарова Нургазы Анаркулова, ранее задержанного ГКНБ по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере.



Запись смонтирована. В диалоге обрезана речь собеседника, оставлены только фразы Нургазы Анаркулова.



Ниже приводим перевод слов экс-главы отдела информационной политики аппарата президента.



«Сколько можете дать? Давайте по-мужски поговорим. Я решаю, сколько давать. Потому что он сказал, что нужны деньги. Мой указ вышел через два дня. А они до этого пришли... Они разговаривают с Садыром Нургожоевичем (неразборчиво). Он даже со мной не разговаривает. Тот Усон давал $150 тысяч. Из них $23 тысячи получил Кубат Болотканов. Остальные 15 человек получили по $3 тысячи», — говорит он в разговоре.

Напомним, бывшего главу пресс-службы Садыра Жапарова после задержания не заключали под стражу. Такое решение было принято следователем ГКНБ.

В пресс-центре ГКНБзаявляли, что досудебное производство по уголовному делу продолжается.«В рамках уголовного дела в отношении А.Н.С. не избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. По результатам проведенного следствия действиям А.Н.С. будет дана юридическая оценка», — прокомментировали в ведомстве.Отметим, что законность и обоснованность задержания подозреваемого должен определить суд. Однако ни в один суд Нургазы Анаркулова для избрания меры пресечения не привозили.