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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-главу пресс-службы президента Нургазы Анаркулова не взяли под стражу

Экс-главу отдела информационной политики аппарата президента не заключали под стражу. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение было принято следователем ГКНБ.

В пресс-центре ГКНБ 24.kg заявили, что досудебное производство по уголовному делу продолжается.

«В рамках уголовного дела в отношении А.Н.С. не избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. По результатам проведенного следствия действиям А.Н.С. будет дана юридическая оценка», — прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что законность и обоснованность задержания подозреваемого должен определить суд. Однако ни в один суд Нургазы Анаркулова для избрания меры пресечения не привозили.

Ранее ГКНБ распространил сообщение о том, что завотделом информационной политики аппарата президента Кыргызстана задержан по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Сегодня стало известно, что Нургазы Анаркулов освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181911/
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