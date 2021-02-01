Экс-главу пресс-службы президента Нургазы Анаркулова не взяли под стражу

Экс-главу отдела информационной политики аппарата президента не заключали под стражу. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение было принято следователем ГКНБ.

В пресс-центре ГКНБ 24.kg заявили, что досудебное производство по уголовному делу продолжается.

«В рамках уголовного дела в отношении А.Н.С. не избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. По результатам проведенного следствия действиям А.Н.С. будет дана юридическая оценка», — прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что законность и обоснованность задержания подозреваемого должен определить суд. Однако ни в один суд Нургазы Анаркулова для избрания меры пресечения не привозили.

Ранее ГКНБ распространил сообщение о том, что завотделом информационной политики аппарата президента Кыргызстана задержан по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Сегодня стало известно, что Нургазы Анаркулов освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению.