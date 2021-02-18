Местные выборы. ЦИК подведет официальные итоги до 2 мая

ЦИК огласит официальные итоги местных выборов, назначенных на 11 апреля, до 2 мая. Об этом сообщает Центризбирком.

Уточняется, что списки избирателей, принявших участие в голосовании, должны быть опубликованы не позднее 15 апреля.

Кроме того, реестр избирателей, подавших заявление о голосовании вне помещений появится 9 апреля. 10-го люди смогут проголосовать досрочно. Жеребьевку для партий и кандидатов-самовыдвиженцев, как сообщили 24.kg в Центризбиркоме, ТИК проведут после того, как будут утверждены текст и форма — до 22 марта. До 1 апреля они должны быть изготовлены.

Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.