Рост цен на продукты питания. Премьер раскритиковал работу Госантимонополии

Премьер-министр Улукбек Марипов раскритиковал методы работы Государственного агентства антимонопольного регулирования. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Сегодня глава правительства провел совещание по вопросам продовольственной безопасности. Он отметил, что задача госорганов — обеспечить основными видами продовольствия в необходимых объемах и по доступным ценам. Ведь сегодня одна из самых обсуждаемых тем — рост цен на основные продукты питания. Из-за повышения многие кыргызстанцы вынуждены отказываться от приобретения тех или иных из них.

«На уровне кабмина этот вопрос не раз обсуждался, принимались какие-то решения. Но ситуация остается сложной, с каждым днем растут цены на мясо, растительное масло, яйца, муку и другие товары. Понятно, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, но пора уже перестать искать оправдание. Необходимо принимать комплексные решения, превентивные меры, оперативно и эффективно реагировать на повышение цен», — возмутился Улукбек Марипов.

За последние четыре месяца растительное масло подорожало на 33 сома, мясо — на 124 сома.

«Госантимонополия должна играть ключевую роль в вопросах сдерживания цен на социально значимые товары. На деле вы занимаетесь лишь мониторингом и констатацией фактов. Сами руководители агентства не знают, какова реальная ситуация на рынках и в магазинах. Привыкли сидеть в удобных креслах и раздавать указания. Пора прекращать этот «опыт». Я сам иногда посещаю рынки, знаком с ценами на продукты питания и прекрасно понимаю возмущение людей», — высказался Улукбек Марипов.

Он отметил необходимость увеличения площади посевов ряда культур для обеспечения продуктами первой необходимости собственного производства. Например, в прошлом году площадь посевов сахарной свеклы сократилась почти на 6 тысяч гектаров. Поэтому и объем производства сахара сократился. Кыргызстан перестал выращивать подсолнух и кукурузу. А ведь увеличив площади посадок этих культур, можно повысить и производство растительного масла, которое сейчас импортируется. Премьер призвал переходить к экстенсивному садоводству, внедрять новые технологии.

Минсельхозу поручили провести встречу с крупными поставщиками и производителями для урегулирования цен на продукты первой необходимости. Агентство антимонопольного регулирования и полпреды в областях должны вести мониторинг и анализ цен на социально значимые товары. Мэрии Бишкека, Оша и крупных городов республики должны организовать еженедельные сельскохозяйственные ярмарки.