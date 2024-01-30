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Экономика

В Кыргызстане медленно снижаются цены из-за внешних условий

Показатель годовой инфляции в Кыргызстане продолжил снижение, годовая инфляция по итогам 2023-го составила 7,3 процента. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила официальный представитель Национального банка Аида Карабаева.

По ее словам, на 19 января текущего года она составила 5,9 процента. В структуре инфляции наибольшее замедление роста цен в продовольственной группе товаров. Годовая динамика продовольственных цен существенно снизилась — с 15,8 процента в конце 2022-го до 1,9 процента в январе 2024 года.

«Цены на продовольственные товары и услуги демонстрируют более медленное снижение, отражая воздействие административных мер по пересмотру тарифной политики на отдельные виды товаров и услуг», — сказала официальный представитель Нацбанка.

Ключевым фактором для развития инфляционных процессов в Кыргызстане все еще остаются условия внешней среды.

Что касается глобальной ценовой конъюнктуры, то она остается разнородной. С одной стороны, отмечается замедление мировых цен на продовольствие. При этом стоимость на глобальном рынке нефти и золота демонстрирует волатильность.

«Проявление внешних условий может сопровождаться более медленным возвращением базовой инфляции к целевым уровням. В этих условиях при разработке и проведении денежно-кредитной политики НБ КР в 2024-м будет дальнейшее снижение базовой инфляции и инфляционных ожиданий населения», — подчеркнула Аида Карабаева.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285357/
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