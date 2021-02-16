Местные выборы. До 11 марта партии должны внести избирательный залог

До 11 марта включительно партии, баллотирующиеся в городские кенеши, должны внести избирательный залог. Кандидатам-самовыдвиженцам дается срок до 22 марта. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК

Политические организации должны внести по 50 тысяч сомов в городах Бишкеке и Оше. В других городах — 20 тысяч сомов. Одномандатники ограничатся 1 тысячей сомов.

В ЦИК напомнили: если претендент на мандат или партия откажутся от участия после того, как изготовят бюллетени, то избирательный залог им возвращаться не будет.

Уточняется, что, кроме того, партии и кандидаты в сельские кенеши должны создать избирательные фонды и сдать справку об этом также вместе с документами. Первые отчеты о расходовании средств должны быть представлены не позднее 10 дней до дня выборов, заключительный отчет также не позднее 10 дней, но после выборов — до 22 апреля.

Местные выборы состоятся 11 апреля в 448 местных кенешах.