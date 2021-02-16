08:45
USD 84.46
EUR 102.54
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. До 11 марта партии должны внести избирательный залог

До 11 марта включительно партии, баллотирующиеся в городские кенеши, должны внести избирательный залог. Кандидатам-самовыдвиженцам дается срок до 22 марта. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК

Политические организации должны внести по 50 тысяч сомов в городах Бишкеке и Оше. В других городах — 20 тысяч сомов. Одномандатники ограничатся 1 тысячей сомов.

В ЦИК напомнили: если претендент на мандат или партия откажутся от участия после того, как изготовят бюллетени, то избирательный залог им возвращаться не будет.

Уточняется, что, кроме того, партии и кандидаты в сельские кенеши должны создать избирательные фонды и сдать справку об этом также вместе с документами. Первые отчеты о расходовании средств должны быть представлены не позднее 10 дней до дня выборов, заключительный отчет также не позднее 10 дней, но после выборов — до 22 апреля.

Местные выборы состоятся 11 апреля в 448 местных кенешах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183518/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. Откроют дополнительные участки для голосования
Местные выборы обойдутся госбюджету Кыргызстана в 422 миллиона 231 тысячу сомов
Местные выборы. Предварительные списки избирателей сегодня поступят на участки
Местные выборы. ЦИК утвердит текст избирательного бюллетеня до 22 марта
Местные выборы. Еще одна партия подала уведомление в Бишкекскую ТИК
Местные выборы. До 20 февраля ЦИК утверждает границы избирательных округов
В партии «Социал-демократы Кыргызстана» сменился председатель
Местные выборы. ЦИК отметила роль региональных СМИ в информировании избирателей
Местные выборы. ЦИК указала, когда начнется предвыборная агитация
Местные выборы. Партии должны сдать документы в ТИК до 1 марта включительно
Популярные новости
Суд по&nbsp;делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров Суд по делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прооперирован и&nbsp;идет на&nbsp;поправку Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прооперирован и идет на поправку
Очередной митинг в&nbsp;Бишкеке. От&nbsp;Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ Очередной митинг в Бишкеке. От Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ
Новая структура правительства. Что будет с&nbsp;фондами и&nbsp;госагентствами Новая структура правительства. Что будет с фондами и госагентствами
Бизнес
Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в&nbsp;2021 году Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в 2021 году
Любимые товары в&nbsp;вашем смартфоне: &laquo;Народный&raquo; дарит реальные скидки Любимые товары в вашем смартфоне: «Народный» дарит реальные скидки
&laquo;Керемет Банк&raquo; продо&shy;лжает аккредитацию оценочных компаний на&nbsp;2021-2022 годы «Керемет Банк» продо­лжает аккредитацию оценочных компаний на 2021-2022 годы
Акция! Купи красивый номер и&nbsp;получи бесп&shy;латную связь от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Акция! Купи красивый номер и получи бесп­латную связь от MegaCom в подарок
16 февраля, вторник
08:44
Бишкекчане просят проверить законность установки павильона возле школы № 25 Бишкекчане просят проверить законность установки павиль...
08:40
Ассоциация туризма не имеет отношения к заявлению о монополии «Аэрофлота»
08:30
Евгений Винокуров: Главные ограничители в ЕЭАС — нетарифные барьеры
08:15
Местные выборы. До 11 марта партии должны внести избирательный залог
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 февраля, понедельник
23:41
В ФОМС напомнили, кто может получить онкологическую помощь бесплатно
23:14
Гонка NASCAR в штате Флорида. В Сети обсуждают столкновение 16 автомобилей
22:49
Бишкек присоединился к инициативе по повышению устойчивости городов к бедствиям
22:37
Сбил ребенка и отвез не в больницу, а домой. В Оше задержали водителя Matiz
22:15
140-летие балерины. В Бишкеке показали редкие кадры с выступлений Анны Павловой