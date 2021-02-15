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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

На спорной территории между Кыргызстаном и Таджикистаном посадили деревья

Таджикская сторона на спорной территории вблизи пограничной тропы посадила саженцы. Об этом на брифинге в правительстве сообщил директор ГПС ГКНБ Уларбек Шаршеев.

По его словам, саженцы, которые посадили вблизи села Кок-Таш 11 февраля, на следующий день вырвали с корнем.

«13 февраля они снова посадили их на том же участке длиной 30-40 километров. Но, думаю, этот вопрос тоже будет решен путем переговоров. Хозяйственные вопросы решают местные органы власти», — отметил Уларбек Шаршеев.

Спецпредставитель правительства по вопросам границы Назирбек Борубаев добавил, что на спорных участках границ запрещено вести строительные и другие работы. «Стороны должны ограничиваться только совместным использованием. Просим соседние страны придерживаться договоренностей», — отметил он.

Ссылка: https://24.kg/vlast/183511/
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