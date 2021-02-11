Проект новой Конституции. Мандат депутата парламента можно будет отозвать

Мандат депутата парламента может быть отозван. Норма предусмотрена проектом новой Конституции, опубликованном на сайте Жогорку Кенеша.

По словам Дастана Бекешева, это положение могут использовать против народных избранников, не согласных с политикой властей. Однако порядок и случаи, по которым нардепа можно лишить мандата, должны быть предусмотрены отдельным конституционным законом. Но он еще не разработан.

В проекте Конституции между тем указано — депутат не может подвергаться уголовному и иному преследованию за свои высказывания.

Полномочия парламентария досрочно прекращаются также в случае отсутствия его на заседаниях Жогорку Кенеша без уважительных причин 10 рабочих дней в течение одной сессии. В действующей редакции, напомним, было 30 дней.

По отредактированному варианту Конституции будут проведены парламентские слушания, организованные профильным комитетом. Общественное обсуждение продлится до 9 марта.

Референдум по принятию новой редакции Основного закона пройдет 11 апреля вместе с выборами депутатов местных кенешей. Однако документа о назначении плебисцита на сайте ЖК еще нет.