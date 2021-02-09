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Власть

Улукбек Марипов обозначил главную задачу возглавляемого им правительства

Премьер-министр Улукбек Марипов провел совещание с руководителями структурных подразделений аппарата правительства, на котором обозначил основные направления работы.

Он отметил, что перед новым составом правительства стоит ответственная задача — в краткие сроки провести реформы в каждом секторе, каждой отрасли. При этом изменения должны быть ощутимыми для граждан и принести результаты по улучшению их уровня жизни.

«Предстоят большие изменения, необходимо быстрее, не откладывая на потом, решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи. Общественность возлагает на нас большие надежды», — отметил Улукбек Марипов и добавил, что в конце недели будет завершена работа по утверждению структур государственных ведомств.

Глава правительства подчеркнул, что начата работа по исполнению указов президента. Он также добавил, что развитие цифровых технологий у соседей находится на высоком уровне. Все государственные услуги цифровизированы, начиная с выдачи официальных документов и заканчивая оплатой общественного транспорта.

«Нам есть к чему стремиться. Работа по цифровизации всех государственных услуг должна быть на особом контроле», — подчеркнул Улукбек Марипов.

Кроме того, он отметил важность принятия всех необходимых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, подготовке к весенним полевым работам, а также работе по проведению анализа эффективности существующих нормативных правовых актов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182859/
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