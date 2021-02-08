ЦИК обратилась в аппарат президента. Просит решить вопрос с местными выборами

ЦИК обратилась с письмом в аппарат президента. Об этом 24.kg сообщил член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев.

По его словам, ЦИК просит главу государства назначить дату местных выборов. «Нам предстоит избрать депутатов 448 кенешей. Из них в 418 населенных пунктах выборы очередные и в 30 пройдет кампания, которая должна была состояться в 2020 году, но была приостановлена из-за пандемии коронавируса. По закону глава государства за 60 дней до даты голосования должен объявить, когда граждане пойдут к урнам, чтобы избрать членов местных представительных органов МСУ», — пояснил Кайрат Осмоналиев.

Он добавил, что ранее неоднократно заявлялось, что местные выборы пройдут 11 апреля вместе с референдумом по принятию новой Конституции.

«В городах, напомним, в кенеши будут баллотироваться партии, а в айыльные кенеши — самовыдвиженцы», — подчеркнул Кайрат Осмоналиев.