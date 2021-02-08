Столбы и колючая проволока на кыргызско-узбекской границе сделаны из некачественных материалов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию заявила депутат Рада Туманбаева.

По ее словам, ограждения на участке границы в Аксыйском районе низкого качества.

«Столбы там еле стоят, если даже я толкну — упадут. Проволоку можно вырвать плоскогубцами», — сообщила она.

Председатель ГПС Уларбек Шаршеев заверил, что вся работа соответствует требованиям.