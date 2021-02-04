От премьера Улукбека Марипова требуют объяснений по Торткульскому водохранилищу

Премьер-министр Улукбек Марипов должен дать подробную информацию по поводу его вчерашнего заявления о ситуации на кыргызско-таджикской границе. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сказал депутат Тазабек Икрамов.

Отметим, выступая вчера перед нардепами при обсуждении его кандидатуры на пост главы правительства, Улукбек Марипов рассказал, что часть канала, через который пополняется Торткульское водохранилище, перешла Таджикистану.

«Это очень поспешное заявление. Вопрос надо обсудить на закрытом заседании. Премьер-министр должен объяснить нам все», — потребовал Тазабек Икрамов.

Торткульское водохранилище единственное в Баткенской области. Это также единственный источник пресной воды для жителей шести близлежащих сел и Баткена. Местные жители называют его жемчужиной региона. Площадь водохранилища составляет 6,6 квадратных километра, объем — 90 миллионов кубометров воды. Водохранилище наполняется в основном вследствие таяния снега и других источников.

Ежегодно в поливной сезон используется около 60 миллионов кубометров, в запасе остается 30 миллионов кубов воды. Критический объем составляет 15 миллионов кубометров воды.

Торткульское водохранилище — уникальное сооружение. Его дно устлано специальной пленкой. Местные сады и виноградники растут благодаря этому водному резервуару.