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Власть

Профильный комитет парламента рассматривает кандидатуру на пост премьера

Парламентский комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам рассматривает кандидатуру Улукбека Марипова на должность премьер-министра.

Претендент сообщил, что была разработана программа правительства, основными направлениями которой являются рост экономики и подготовка в третьей волне COVID-19.

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«В программе мы учли экономическую и политическую ситуации. Самое важное сейчас — пройти зимний период. Кроме того, мы намерены полностью восстановить работу по борьбе с COVID-19, провести весенние полевые работы. Я полностью беру на себя ответственность и готов незамедлительно приступить к работе», — сказал Улукбек Марипов.

Кандидат в премьеры отметил, что количество министерств сократилось до 16, половину из которых будут возглавлять новые лица.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182012/
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