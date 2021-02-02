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Власть

Новая структура правительства: государственные службы и агентства упраздняются

Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству утвердит состав, структуру и программу правительства.

Как стало известно 24.kg, нововведения предполагают создание 12 министерств и одного государственного комитета. Государственные службы и агентства упраздняются. Ликвидируются должности вице-премьер-министров по экономическим, социальным вопросам и силовому блоку.

Напомним, в прежнем правительстве работало 9 госагентств и 11 госслужб.

Предварительный список ведомств выглядит так:

  • Министерство иностранных дел;
  • Министерство обороны;
  • Министерство сельского хозяйства и мелиорации;
  • Министерство энергетики;
  • МВД;
  • Министерство юстиции;
  • Министерство культуры, информации и туризма;
  • Министерство образования и науки;
  • Министерство экономики и финансов;
  • Министерство здравоохранения;
  • Министерства труда и социального развития;
  • Министерство транспорта, архитектуры и коммуникаций;
  • ГКНБ.

Агентство по привлечению и защите инвестиций будет работать при президенте.

Известно, что ГРС, государственное предприятие «Унаа», ГСИН, судебно-экспертная служба будут теперь работать в составе Министерства юстиции.

Таможенная служба упраздняется, ее функции переданы Министерству экономики.

Ранее коалиция парламентского большинства поддержала кандидатуру Улукбека Марипова на посту главы кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181978/
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