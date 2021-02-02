Новая структура правительства: государственные службы и агентства упраздняются

Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству утвердит состав, структуру и программу правительства.
Как стало известно 24.kg, нововведения предполагают создание 12 министерств и одного государственного комитета. Государственные службы и агентства упраздняются. Ликвидируются должности вице-премьер-министров по экономическим, социальным вопросам и силовому блоку.
Напомним, в прежнем правительстве работало 9 госагентств и 11 госслужб.
Предварительный список ведомств выглядит так:
- Министерство иностранных дел;
- Министерство обороны;
- Министерство сельского хозяйства и мелиорации;
- Министерство энергетики;
- МВД;
- Министерство юстиции;
- Министерство культуры, информации и туризма;
- Министерство образования и науки;
- Министерство экономики и финансов;
- Министерство здравоохранения;
- Министерства труда и социального развития;
- Министерство транспорта, архитектуры и коммуникаций;
- ГКНБ.
Агентство по привлечению и защите инвестиций будет работать при президенте.
Известно, что ГРС, государственное предприятие «Унаа», ГСИН, судебно-экспертная служба будут теперь работать в составе Министерства юстиции.
Таможенная служба упраздняется, ее функции переданы Министерству экономики.
Ранее коалиция парламентского большинства поддержала кандидатуру Улукбека Марипова на посту главы кабмина.