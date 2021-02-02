Новая структура правительства: государственные службы и агентства упраздняются

Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству утвердит состав, структуру и программу правительства.

Как стало известно 24.kg, нововведения предполагают создание 12 министерств и одного государственного комитета. Государственные службы и агентства упраздняются. Ликвидируются должности вице-премьер-министров по экономическим, социальным вопросам и силовому блоку.

Напомним, в прежнем правительстве работало 9 госагентств и 11 госслужб.

Предварительный список ведомств выглядит так:

Министерство иностранных дел;

Министерство обороны;

Министерство сельского хозяйства и мелиорации;

Министерство энергетики;

МВД;

Министерство юстиции;

Министерство культуры, информации и туризма;

Министерство образования и науки;

Министерство экономики и финансов;

Министерство здравоохранения;

Министерства труда и социального развития;

Министерство транспорта, архитектуры и коммуникаций;

ГКНБ.

Агентство по привлечению и защите инвестиций будет работать при президенте.

Известно, что ГРС, государственное предприятие «Унаа», ГСИН, судебно-экспертная служба будут теперь работать в составе Министерства юстиции.

Таможенная служба упраздняется, ее функции переданы Министерству экономики.

Ранее коалиция парламентского большинства поддержала кандидатуру Улукбека Марипова на посту главы кабмина.