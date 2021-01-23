В ЦИК заверяют, что залоговые деньги партий не потрачены и их готовы вернуть

В ЦИК заверяют, что залоговые деньги партий, участвующих в выборах в Жогорку Кенеш 4 октября, результаты которых признаны Центризбиркомом недействительными, не потрачены. Об этом 24.kg сообщил член комиссии Тынчтык Шайназаров.

По его словам, средства находятся на спецсчете.

«Как только народные избранники примут закон, постановляющий, что деньги в случае аннулирования ЦИК результатов выборов подлежат возврату, мы тут же распорядимся перечислить их политическим организациям. Я знаю, что партии требуют, и понимаю их недовольство. Но у нас нет нормативно-правового акта, на основании которого мы можем принимать решение», — пояснил Тынчтык Шайназаров.

Отметим, на сайте Жогорку Кенеша на общественное обсуждение еще 4 декабря 2020 года был вывешен законопроект нардепа Улугбека Ормонова о возврате залоговых денег в случае признания выборов недействительными. Однако он до сих пор не поступил на рассмотрение в профильный комитет.

Ранее лидер «Реформы» Клара Сооронкулова сообщила, что готовит обращение к парламенту и правительству по поводу возврата залоговых 5 миллионов сомов.

Отметим, что в общей сложности на счету Центризбиркома находится 80 миллионов сомов — общая залоговая сумма.

В гонке, назначенной на 4 октября, итоги которой ЦИК вынуждена была признать недействительными, участвовали 16 партий.