20:45
USD 82.65
EUR 101.32
RUB 1.12
Власть

Сдачу электронной налоговой отчетности продлили до 1 апреля 2021 года

В Кыргызстане продлили сроки обязательного представления налоговой отчетности в виде электронного документа до 1 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

По ее данным, для организаций перенесли сроки по представлению налоговой отчетности в виде электронного документа с использованием квалифицированной электронной подписи с 1 января на 1 апреля 2021-го. Соответствующее решение подписал исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков. 

Вместе с тем переход на обязательное представление налоговой отчетности в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, будет осуществляться индивидуальными предпринимателями с 1 января 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178672/
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласской области налоговики скрыли от бюджета 5 миллионов сомов
Введение электронной налоговой отчетности предлагают отсрочить
Автошколы в Ошской области разработали преступную схему, чтобы не платить налоги
В Конституцию ввели норму, обязывающую иностранных граждан платить налоги
Сотрудники ГКНБ выявили коррупционную схему в Налоговой службе
В Бишкеке проводят рейды по уплате налога на транспорт
Первый вице-мэр Бишкека поставил задачу сократить налоговую задолженность
В октябре собрано 7,5 миллиарда сомов налогов и платежей
ГНС лоббировала интересы фирмы-монополиста, занимающейся производством алкоголя
Из-за локдауна в бюджет Кыргызстана не поступило 6,4 миллиарда сомов
Популярные новости
Камчыбек Ташиев&nbsp;&mdash; угроза национальной безопасности, заявляют активисты Камчыбек Ташиев — угроза национальной безопасности, заявляют активисты
Выборы президента. Адахану Мадумарову грозит официальное предупреждение Выборы президента. Адахану Мадумарову грозит официальное предупреждение
Оправдание Садыра Жапарова. Кандидаты в&nbsp;президенты подают жалобу в&nbsp;Совет судей Оправдание Садыра Жапарова. Кандидаты в президенты подают жалобу в Совет судей
Выборы президента. Представитель Садыра Жапарова пожаловался в&nbsp;МВД Выборы президента. Представитель Садыра Жапарова пожаловался в МВД
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
31 декабря, четверг
20:14
Сдачу электронной налоговой отчетности продлили до 1 апреля 2021 года Сдачу электронной налоговой отчетности продлили до 1 ап...
20:00
Читателей 24.kg поздравил с наступающим Новым годом председатель ГСИН
19:39
Узнать о ворованных телефонах в Бишкеке теперь можно с помощью приложения
19:00
Тилек Токтогазиев надеется, что новый год станет успешным для фермеров страны
18:24
Водители междугородних такси завысили цену за проезд