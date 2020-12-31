Сдачу электронной налоговой отчетности продлили до 1 апреля 2021 года

В Кыргызстане продлили сроки обязательного представления налоговой отчетности в виде электронного документа до 1 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

По ее данным, для организаций перенесли сроки по представлению налоговой отчетности в виде электронного документа с использованием квалифицированной электронной подписи с 1 января на 1 апреля 2021-го. Соответствующее решение подписал исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков.

Вместе с тем переход на обязательное представление налоговой отчетности в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, будет осуществляться индивидуальными предпринимателями с 1 января 2022 года.