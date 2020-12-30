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Власть

Балбак Тулобаев прокомментировал задержание бывшего вице-мэра Бишкека

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев прокомментировал задержание бывшего заместителя Мирлана Амантурова.

«Больно. Мы работали вместе, земляки. Но человек должен сам отвечать за свои поступки», — сказал он.

Отметим, что, когда Мирлан Амантуров работал вице-мэром, Балбак Тулобаев был руководителем аппарата столичного муниципалитета.

И. о. главы города также рассказал, что сегодня-завтра примет решение по руководителю Бишкекглавархитектуры Аскату Тулебердиеву.

Напомним, сегодня стало известно о задержании Мирлана Амантурова по факту присвоения и растраты вверенного имущества.

Аската Тулебердиева ранее задержали по факту коррупции. Сейчас он под домашним арестом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178556/
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