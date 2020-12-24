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Власть

Суды теперь будут рассматривать кассационные жалобы с участием всех сторон

Конституционная палата вернула право кассационного обжалования судебного решения тем, чьи права и законные интересы были ранее затронуты, а сам вердикт оглашен без их участия. Об этом сообщает КП КР.

Указывается, что Конституционная палата рассмотрела дело о проверке конституционности части 1 статьи 352 Гражданского кодекса и признала оспариваемую норму противоречащей Конституции. В части непредоставления права кассационного обжалования лицам, не привлеченным к участию в деле, если их права или охраняемые законом интересы нарушены вынесенным по делу судебным актом.

Конституционная палата отметила, что право на судебную защиту является универсальным. 

Таковая невозможна, если нет доступа или он ограничен. КП напоминает, что государство обязано создать законодательные механизмы, которые обеспечат гражданам не только формальный доступ к правосудию, но и гарантируют результативность.

Конституционная палата пришла к выводу, что, исключив не привлеченных к участию в деле из числа имеющих право подавать кассационную жалобу на судебный акт, вводится неоправданное ограничение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177890/
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